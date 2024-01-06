أحمد العوضى: اجتھدت فى عبده الاسكندرانى والتوفيق من عند ربنا

تحدث الفنان أحمد العوضى عن كواليس فيلم عبده الاسكندرانى.

وأوضح أحمد العوضى خلال حوارھ مع برنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم إلاعلامية شيرين سليمان: انه لا يجد صعوبة فى تمثيل مشاھد الاكشن وانه اجتھد فى الفيلم والتوفيق من عند الله.

خالد يوسف

وتابع أحمد العوضى: تشرفت بالعمل مع كافة النجوم المشاركين فى الفيلم وكذا المخرج خالد يوسف.

ولفت العوضى الى ان المشاھد التى يعتبرھا صعبة بالنسبة إليه ھى التى تتطلب إيصال احساس وشعور معين للجمھور.

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