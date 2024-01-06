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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد العوضى: اجتھدت فى عبده الاسكندرانى والتوفيق من عند ربنا

أحمد العوضى
أحمد العوضى

تحدث الفنان أحمد العوضى عن كواليس فيلم عبده الاسكندرانى.

وأوضح أحمد العوضى خلال حوارھ مع برنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم إلاعلامية شيرين سليمان: انه لا يجد صعوبة فى تمثيل مشاھد الاكشن وانه اجتھد فى الفيلم والتوفيق من عند الله.

خالد يوسف

وتابع أحمد العوضى: تشرفت بالعمل مع كافة النجوم المشاركين فى الفيلم وكذا المخرج خالد يوسف.

ولفت العوضى  الى ان المشاھد التى يعتبرھا صعبة بالنسبة إليه ھى التى تتطلب إيصال احساس وشعور معين للجمھور.

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أحمد العوضى الإعلامية شيرين سليمان الفنان احمد العوضي برنامج سبوت لايت المخرج خالد يوسف سبوت لايت شيرين سليمان

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