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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: إمام عاشور تاريخه أكبر من رضا عبد العال الآن

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، لن يكن لاعب يشارك بشكل أساسي خلال مسيرته الكروية.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" رضا عبد العال يتحدث عن تاريخه بشكل خطأ ويقول إنه حصل على بطولات وهو لم يحصل عليها، يقول إنه في الزمالك كان اللاعب الأساسي في 6 سنوات وهو ما لم يحدث وكان دخوله أساسيًا في الزمالك أو الأهلي بالصدفة وحتى منتخب مصر يقول إنه اتظلم في عدم اللعب وهو من الأساس مشاركاته مع منتخب مصر حوالي 14 مشاركة وليس بشكل أساسي".

وأضاف:"البني أدم لا يحب الحديث عن تاريخه رغم اللعب المتواصل لسنوات وتحديدًا التاريخ مع منتخب مصر، وهو يهاجم إمام عاشور الذي الآن تاريخه أفضل منه وشارك في بطولات كثيرة ومنها كأس العالم للأندية، ولاعب مؤثر".

وتابع:"من لم يكن مع جماهير النادي الأهلي خسران ولو بالبطولات فا لاعيبة راحت النادي الأهلي ولم تشارك في مباريات وتم احتساب لها عدد من البطولات".

وأتم:" للأسف يا كابتن رضا أنت دائم الحديث عن تاريخك وأنت لاعب غير أساسي في مسيرتك الكروية".

الأهلى مصر

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