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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: منتخب المغرب "عامل ألف حساب" لمصر في كأس إفريقيا

بركات
بركات

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن المنتخبات الكبرى في كأس إفريقيا ومن بينها منتخب تخشى مواجهة الفراعنة، في بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

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وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جميع المنتخبات تعمل ألف حساب لمنتخب مصر في كأس إفريقيا، ومنهم منتخب المغرب الذي حصل على المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022".
وأضاف: "مدرب غانا الأسبق أكد أن مباراة منتخب بلاده أمام مصر ستكون الأسهل في المجموعة، لأن منتخب مصر هو الأقرب للفوز".
وتابع: "مدرب منتخب غانا الأسبق يؤكد أن مصر هي الأقرب للفوز على منتخب بلاده، لذا ستكون الضغوط أقل عليهم، وستكون أعلى علينا نحن".
وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري رشح منتخب مصر للفوز باللقب، لذا أؤكد أن الجميع يعمل ألف حساب لمنتخب مصر".

مصر الفراعنة كأس أفريقيا

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