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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شيكات مزورة وأيفونات ومواد مخدرة.. 4 محاولات تهريب في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدار المركزية، أربعة محاضر ضبط في مبني الركاب رقم 1 في الأربعة ايام الاخيرة من العام المنقضي 2023 بإجمالي ١٢ محضر ضبط جمركي خلال شهر ديسمبر الماضي، ليصل المجموع الكلي لعدد المحاضر المحررة خلال العام المنقضي الي ٨٧ محضر ضبط في مبني الركاب رقم ١ فقط.

حررت المحاضر الأربعة في الإدارة الاولي بقيادة هاشم مصطفي مدير الإدارة و إبراهيم حسن طلحه نائب المدير، المحضر الاول رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد افريقي قادم من الشارقة علي رحلة خطوط طيران العربية حاول تهريب ٣٠ تليفون محمول ماركة iPhone 14 حيث اشتبه نميري عبد الرحمن مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١ في وجود جاكيت تركه الراكب علي عربة حمل الحقائب وبمناظرته وجد اسفله حقيبة يد صغيرة مخفاه.

وبتفتيشهما عثر علي تليفونين في الجاكيت و13 تليفون داخل حقيبة اليد بعدما انكر الراكب حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية عند سؤاله بواسطة احمد ياسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، قام مدير الحركة المشرف بتكليف محمد علاء الدين مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا في وجوده مما اسفر عن ضبط 15 تليفون اخرين داخل جيوب البنطلون الذي يرتديه اسفل جلباب، شارك في الضبط روفيدة احمد مأمور الجمرك علي جهاز الفحص بالأشعة. 

المحضر الثاني رقم 85 لسنة 2023 كان ضد راكب اسيوي بحوزته الف شاشة تليفون محمول تم الضبط بواسطة كل من محمد سمير مأمور اللجنة الجمركية و مصطفي ياسين مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمود رمضان عريضة و محمود سعد الدين رئيس القسم شارك في الضبط كل من نهال نجم الدين و هبة فرج مأمورا الجمرك تحت اشراف محمد سيد عبد اللطيف مدير الحركة.

والمحضر الثالث رقم 86 لسنة 2023 كان ضد راكب مصري قادم من بيرجامو علي رحلة خطوط طيران بحوزته 30 شريط باجمالي 259 قرص و3 زجاجات بهم عقاقير مدرجة بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة ماجد أسامة مأمور الجمرك تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة. 

أما المحضر الرابع والأخير كان ضد راكب عربي افريقي بحوزته 562 رخصة سيارة خاصة بالدولة التي يحمل جنسيتها و32 مفتاح سيارة باسماء مختلفة و350 ملف سيارة و5 لوحات معدنية و6 دفاتر شيكات يشتبه يستخدموا في التزوير وتم تسليمه للنيابة المختصة، قام بالضبط كل من محمد سمير مأمور اللجنة الجمركية و مصطفي ياسين في التفتيش اليدوي و من إدارة الفحص بالأشعة أحمد شعبان مأمور الجمرك ومحمود سعد الدين تحت اشراف محمد سيد عبد اللطيف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 3 بمبني الركاب رقم 1.

تم تحرير المحاضر بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

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