شريف حازم: بيسيرو سبب رحيلي عن الأهلي.. ولو عاد الزمن لفضلت الاستمرار

قال شريف حازم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو هو السبب في الرحيل عن النادي الأهلي.

وقال شريف حازم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" خلال فترة تولي المدرب الإسباني كارلوس جاريدو كانت مميزة وأنا أحب هذا الرجل، ثم فتحي مبروك لعبت معه وشاركت بشكل طبيعي، ولكن في فترة بيسيرو كانت صعبة".

وأضاف:" مع البرتغالي بيسيرو لم أشارك بشكل أساسي أو حتى حصلت على فرصة، وكان يعتمد على ربيعة وحجازي وسعد سمير وأنا خارج الحسابات لذلك أبلغت إدارة الكرة بالنادي الأهلي رغبتي فى الرحيل".

وأتم:" لو عاد بي الزمن لن اتخذ ذلك القرار وكنت سأقرر البقاء في الأهلي، خاصةً وأن إدارة الكرة وكابتن سيد عبد الحفيظ قال لي إنهم يحتاجوني ولكن للأسف اتخذت قرار الرحيل عن النادي وكان قرار خطأ".