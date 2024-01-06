رمضان السيد يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر في كأس إفريقيا

وضع رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق التشكيل المثالي لمنتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.



وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التشكيل الأنسب لمنتخب مصر في كأس مصر يتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى".

وأضاف: "أما في الدفاع فسيتواجد محمد هاني ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح.. أعتقد أن روي فيتوريا سيدفع بأحمد فتوح وليس محمد حمدي".

وتابع: "في خط الوسط سيتواجد مروان عطية ومحمد النني، وحمدي فتحي، الذي يسير بشكل جيد في الفترة الماضية، ومارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أضاف له مساندات هجومية وأصبح يسجل الأهداف".

وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "في الهجوم، سيتواجد محمد صلاح ومصطفى محمد، ومحمود تريزيجيه، الذي كان هو أفضل لاعب في المنتخب خلال الفترة الماضية، وكان مؤثرًا للغاية، وهناك ثنائية جيدة له مع محمد صلاح".