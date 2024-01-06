شريف حازم: زيزو أفضل لاعب في مصر والمستقبل لـ إمام عاشور

قال شريف حازم إمام نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك هو اللاعب الأفضل في مصر خلال الوقت الحالي.

وقال شريف حازم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك هو اللاعب الأفضل في مصر الوقت الحالي".

وأضاف:" إمام عاشور هو اللي جاي للكرة المصرية ولاعب موهوب ولديه إمكانيات رائعة وكبيرة للغاية ويستطيع المنافسة في النادي الأهلي على مركزه والبقاء لسنوات".

وأكمل:" أتوقع أن يكون أحمد سيد زيزو أو إمام عاشور هو نجم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأرى أن محمد عبد المنعم هو اللاعب الأفضل مع منتخب مصر والأهلي في مركز الدفاع خلال الفترة الأخيرة وما يميزه هو التمركز الجيد".

وأتم:" منتخب مصر قادر على الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية".