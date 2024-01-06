استشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على منزل في خان يونس

قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلًا مأهولًا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلًا مأهولًا بالمدنيين في حي المنارة شرق مدينة خانيونس ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات.

وبحسب إعلام محلي، فإن قصفًا اسرائيليًا لمنزل لعائلة البيوك في حي المنارة شرق خانيونس أحدث دمارًا كبيرًا وضررًا جسيمًا في منازل المواطنين المجاورين للمكان المستهدف أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين لا سيما وأن المنزل يحتوي على نازحين أيضًا.

وأمس/ قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن البنية التحتية في القطاع أصبحت غير قابلة للإصلاح بسبب القصف الإسرائيلي المُركّز، مؤكداً أن القطاع يواجه "كارثة حقيقية".

وأضاف، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي "دمر البنية التحتية في قطاع غزة بشكل متعمد ومقصود بهدف مضاعفة الكارثة الإنسانية في جميع محافظات القطاع، خاصة في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة".

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة غزة، أن معاناة مواطني القطاع مستمرة ومتواصلة "ما يجعل قرابة 2.4 مليون إنسان في خطر حقيقي"، موضحاً أن القصف الإسرائيلي، استهدف شبكات الطرق والكهرباء ومياه الشرب ومحطات التحلية والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت.

وطالب المكتب، دول العالم وبرلماناته باتخاذ موقف ضاغط بوقف "حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".