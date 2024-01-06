عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام: الدولة تسير عبر تحسين الأجور دوريًا في تطبيق فلسفتها للجمهورية الجديدة

الأجور
الأجور

ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدولة تسير عبر تحسين الأجور والمرتبات بشكل دوري ومتواصل، في تطبيق فلسفتها للجمهورية الجديدة.


وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (طفرة غير مسبوقة في الأجور) - أن واحدة من بشائر الأمل التي قدمتها الحكومة للمواطنين، في مطلع العام الجديد، كانت إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن عام 2024 سوف يشهد المزيد من تحسين أجور العاملين بالدولة، تماشيا مع السياسة التي التزمت بها الدولة في السنوات الأخيرة.


وأشارت إلى أن هذه السياسة تقوم على مبدأ أساسي، لطالما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل حواراته مع الشعب، هذا المبدأ هو أنه لن يسمح أبدا بأن يتحمل المواطن البسيط آثار وتبعات عملية الإصلاح الجبارة، القائمة حاليا على قدم وساق، وفي هذا الإطار نجد آلاف القرارات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، والرامية إلى الحفاظ على مستويات المعيشة لهذه الفئات ذات الدخل البسيط.


وأوضحت أن من بين الإجراءات بطبيعة الحال، تدخل الحكومة لمنع سطوة التجار المبالغين في أسعار السلع والخدمات سعيا لمزيد من الربح، وكذلك طرح ملايين الأطنان من الأغذية بأسعار معقولة في منافذ بيع تابعة لكل الوزارات والأجهزة في جميع المحافظات، علاوة على فرض الرقابة المشددة على الأسواق، منعا لمنتهزي الفرص والمتاجرة بأقوات المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

البصل هيوصل 5 جنيه| أزمة مرتقبة في الأسواق والسبب البطاطس.. ونقيب "الفلاحين" يحذر

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

موضوعات متعلقة

رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الفاو: أسعار المواد الغذائية العالمية تتراجع بنسبة 13.7% في 2023

رئيس الوطنية للاعلام يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأهرام : تحديث النظام الضريبي يمكن الدولة من جذب الاستثمارات

البحرية الأمريكية: 1500 سفينة تجارية عبرت البحر الأحمر بأمان منذ تشكيل "حارس الازدهار"

واشنطن بوست:الضربة الأمريكية في بغداد تثير شبح إندلاع حرب إقليمية أوسع

قتيل وخمسة جرحى في اطلاق نار بولاية أيوا الأمريكية

ترشيحاتنا

الطقس اليوم| أمطار خفيفة بهذه المناطق ودرجات الحرارة منخفضة ليلا

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

شريف حازم: إبراهيم سعيد مثلي الأعلى.. وفترتي مع الأهلي كانت صعبة

أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. كم وصل جرام عيار 21؟

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

اخبار السيارات| سعر أغلى موديل من إنتاج بوجاتي.. أشهر عربية يابانية مستعملة بـ120 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحية للفن المصري والخليجي.. ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقةl صور

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ