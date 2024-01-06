الأهرام: الدولة تسير عبر تحسين الأجور دوريًا في تطبيق فلسفتها للجمهورية الجديدة

ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدولة تسير عبر تحسين الأجور والمرتبات بشكل دوري ومتواصل، في تطبيق فلسفتها للجمهورية الجديدة.



وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (طفرة غير مسبوقة في الأجور) - أن واحدة من بشائر الأمل التي قدمتها الحكومة للمواطنين، في مطلع العام الجديد، كانت إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن عام 2024 سوف يشهد المزيد من تحسين أجور العاملين بالدولة، تماشيا مع السياسة التي التزمت بها الدولة في السنوات الأخيرة.



وأشارت إلى أن هذه السياسة تقوم على مبدأ أساسي، لطالما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل حواراته مع الشعب، هذا المبدأ هو أنه لن يسمح أبدا بأن يتحمل المواطن البسيط آثار وتبعات عملية الإصلاح الجبارة، القائمة حاليا على قدم وساق، وفي هذا الإطار نجد آلاف القرارات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، والرامية إلى الحفاظ على مستويات المعيشة لهذه الفئات ذات الدخل البسيط.



وأوضحت أن من بين الإجراءات بطبيعة الحال، تدخل الحكومة لمنع سطوة التجار المبالغين في أسعار السلع والخدمات سعيا لمزيد من الربح، وكذلك طرح ملايين الأطنان من الأغذية بأسعار معقولة في منافذ بيع تابعة لكل الوزارات والأجهزة في جميع المحافظات، علاوة على فرض الرقابة المشددة على الأسواق، منعا لمنتهزي الفرص والمتاجرة بأقوات المواطنين.