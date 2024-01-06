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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أثارت الجدل بما فعلته على الهواء.. من هي المذيعة الإسرائيلية ليتال شيمش؟

ليتال شيمش
ليتال شيمش

تصدرت مقدمة الأخبار الإسرائيلية، ليتال شيمش، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصرفها الغريب على الهواء والذي أثار حالة من الجدل.

جدير بالذكر أنه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى 22 ألفا و313 قتيلا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء.

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ماذا فعلت ليتال شيمش؟

أثارت المذيعة ليتال شيمش، حالة من الجدل مؤخرا وذلك بعد ظهورها وهي تضع سلاحا فرديا على محيط خصرها داخل الأستوديو أثناء تقديم أحد البرامج على الهواء.

ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية، صورة المذيعة في القناة الإسرائيلية 14 المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي تضع السلاح على خصرها، معلقة بأن شيمش هي من بين النساء اللاتي قمن بتسليح أنفسهن.

ليتال شيمش

يذكر أن الصحيفة الإسرائيلية وصفت القناة 14 بأنها الأقل مشاهدة ومصداقية، وفق استطلاع للرأي جرى في إسرائيل وأظهر تفوق القناة 12 والقناة 13، بينما حلت القناة 11 في المركز الثالث ثم القناة 14 في المركز الرابع.

ووفق وكالة الأناضول، فقد شجعت الحكومة الإسرائيلية مواطنيها على حمل السلاح بعد عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ووصل الأمر إلى توزيع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الأسلحة على إسرائيليين.

من هي ليتال شيمش؟

ليتال شيمش هي مقدمة أخبار إسرائيلية بالقناة 14 لتلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، ومعروفة بأنها مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تعد «ليتال» بين الإسرائيليات اللواتي قررن التسلح.

تقدم ليتال شيمس، نشرات الأخبار وبرامج حوارية بجانب اهتمامها بقضايا تمكين المرأة الإسرائيلية، وتعبر دومًا عن كرهها للشعب الفلسطيني، وكانت عضو لجنة تحكيم جوائز إيمي الدولية، بحسب الصحف العبرية، التي أشارت إلى إن ليتال شيمش كانت جندي قتالي سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أما عن صورتها المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد تم تصويرها الثلاثاء الماضي، حيث أعادت «ليتال» نشرها على صفحتها بمنصة أكس «تويتر سابقا»، معلقة: «لا تعبث مع المرأة اليهودية»، وفقا لشبكة الإذاعة الأمريكية «CNN».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر بها ليتال بالمسدس، حيث سبق ونشرت صورة على حسابها في منصة «إكس»، وهي تتدرب على إطلاق النار، معلقة: «سلح نفسك».

ليتال شيمش المذيعة الإسرائيلية طوفان الأقصى نتنياهو حرب غزة

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