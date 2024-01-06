حملة بايدن تستغل تصريحات ترامب بشأن إطلاق النار في ولاية أيوا

استغلت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن للانتخابات الرئاسية، تعليقات سلفه السابق دونالد ترامب حول حادث إطلاق النار الأخير في ولاية أيوا.

ويبدأ ترامب حملته اليوم السبت في ولاية أيوا عبر تجمعين حاشدين، بعد 3 سنوات على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال ترامب خلال كلمة ألقاها في مركز سيوكس عقب وصوله إلى ولاية أيوا يوم الجمعة: "لقد حدث شيء فظيع للغاية ومن المروع أن نرى ذلك يحدث. هذا أمر مرعب ومن المدهش جدا أن نرى ذلك هنا".

وأضاف "لكن علينا أن نتجاوز الأمر، علينا أن نمضي قدمًا".

ونشرت حملة بايدن مقطع فيديو تظهر تصريحات ترامب على منصة "إكس"، مستغلة هذه التعليقات ضده.

وكانت السلطات الأمريكية، قالت إن مسلحًا يبلغ من العمر 17 عامًا قتل طالبًا في الصف السادس وأصاب 5 آخرين صباح الخميس في مدرسة بيري الثانوية بالقرب من دي موين بولاية أيوا الأمريكية.

ةذكر مسؤولون أن المصابين الخمسة هم أربعة طلاب ومدير مدرسة، مضيفين أن المشتبه به طالب في مدرسة بيري الثانوية يدعى ديلان بتلر. وعُثر عليه ميتا بعد إصابته برصاص أطلقته قوات الأمن على ما يبدو.