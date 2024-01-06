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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس لا يعرف الراحة.. السيسي يتفقد عدداً من الطرق والمحاور بمنطقة القاهرة الجديدة

الأعلاميتان لميس
الأعلاميتان لميس سلامة ورشا مجدي

علقت الإعلاميتان لميس سلامة ورشا مجدي من خلال برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، على مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة قائلتا:" الرئيس السيسي لا يعرف الراحة" فالرئيس السيسي وبما يفعله تبعث رسالة بالمسئولية والأمانة لكل مسئول يمتابعة مهامة دائما، حتي يظهر بأفضل صورة.

وقالت سلامة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يتفقد عدد من الطرق والمحاور والطرق الجديد أمس الجمعة.

 

الرئيس السيسي تفقد عددا من الطرق والمحاور أمس الجمعة بمنطقة القاهرة الجديدة

وقد باشر الرئيس السيسي عددا من الطرق والمحاور أمس في منطقة القاهرة الجديدة ومدي جاهزية للطرق، وباعثا الرئيس  رسالة للمواطنين بأن القيادة السياسية  لا تدخر جهد في سبيل الارتقاء بالوطن وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتوافر الخدمات على أكمل وجه دائما.


وأكدت الاعلامية  رشامجدي أن الرئيس السيسي منذ أن تولى المسئولية يذهب كل جمعة في منطقة مختلفة، لافتة الى أن الرئيس لديه الحرص الشديد بأن يتفقد المشروعات و يباشر بنفسه كل المشروعات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي لا يعرف الراحة الطرق المحاور منطقة القاهرة الجديدة

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