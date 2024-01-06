الإمارات الأولى عالميا في 215 مؤشرا تنافسيا خلال عام 2023

استعرض مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد، تقريرا بشأن الإنجازات والنتائج المحققة في العام الماضي 2023 إلى جانب أولويات الإمارات في العام الجديد 2024.

وفي هذا السياق، أكد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه الذي عقد في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، أن الجهود الوطنية والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص أثمرت عن تعزيز الريادة العالمية للدولة، حيث حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً دولياً في عام 2023 مقارنة مع 186 مؤشرا في عام 2022، كما تصدرت الدولة إقليمياً في 364 مؤشراً عالمياً، وأصبحت الإمارات من أفضل 10 دول العالم في 604 مؤشرات دولية وفق تقارير التنافسية العالمية والمنظمات الدولية.

وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف ومؤشر غياب البيروقراطية الصادرتين عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والأول عالمياً في مؤشرات مستخدمي الإنترنت، والنطاق العريض اللاسلكي، وفق تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ونالت الإمارات المركز الأول أيضا في مؤشر جودة النقل الجوي ومؤشر البنية التحتية للطاقة ومؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصية، ومؤشر قلة النزاعات العمالية وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والأول عالمياً في مؤشر نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان في المشي وحيداً ليلاً الصادر ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادرتين عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وفي مؤشر تغطية الرعاية السابقة للولادة ومؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومؤشر توازن ميزانية الحكومة مع الناتج المحلي الإجمالي، وقدرة الدولة على استقطاب المواهب وفق تقرير مؤشر الازدهار.