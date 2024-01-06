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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتحاد المستثمرات العرب يوقع اتفاقية لتشجيع السياحة الدينية مع الأردن

توقيع الاتفاق
توقيع الاتفاق

وقعت د. هدى يسي ، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إتفاقية تعاون مع المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام بالمملكة الاردنية الهاشمية، ووقعها  الدكتور الأب رفعت بدر مدير المركز، بهدف التعاون المشترك  في مجال السياحة الدينية وربطها بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية .

وصرح الدكتور الأب رفعت بدر، عقب التوقيع أن الاتفاقية تأتى استلهاما من زيارة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الذي شجع المواطنين المصريين على زيارة الأردن أثناء زيارته لمصر عام 2021 وافتتح خلالها معرضا للسياحة الدينية والتاريخية بحضور  قداسة البابا تواضروس الثاني رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكرازة المرقسية في مصر والعالم وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف لتشجيع السياحة الدينية بين مصر والأردن.

و فيما صرحت د. هدى يسي ، بأن الاتفاقية تأتى تفعيلا لمبادرة "عشانك يا بلدى ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى"، وتتضمن العمل على الربط السياحي الديني بين مصر والأردن، اللذين يتمتعان بالتعاون بمختلف المجالات وبتاريخ  تشهد له الأماكن المقدسة التي يزورها الحجاج من مختلف أنحاء العالم ويطلق على خط التعاون عنوان "تتبع خطى العائلة المقدسة في مصر وصولا إلى مكان معمودية السيد المسيح بالمغطس فى نهر الأردن ".

 وقالت يسي، إن الاتفاقية تأتى أيضا  فى ظل نتائج مؤتمر الاتحاد فى دورته ال26 الذى عقد   برعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، وافتتح بجامعة الدول العربية والذى شارك فيه سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني نائبا عن دولة  رئيس مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز .

وفى نهاية مراسم توقيع الاتفاقية، تم الإعلان عن مشروع مصري  أردني لخدمة السياحة البينية بين مصر و الأردن وخدمة ثلاث أهداف في قطاعات التعليم والصحة والثقافة  .

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