ضابط أوكراني سابق: روسيا تستهدف المطارات بسبب مقاتلات إف 16

قال العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني أوليج ستاريكوف، اليوم السبت إن الجيش الروسي يستهدف المطارات الأوكرانية التي يمكن استخدامها كمراكز لوجستية ومواقع تخزين لمقاتلات إف-16 الغربية.

وأضاف العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني، أن عدد الضربات التي تشنها القوات المسلحة الروسية سيزداد، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

ووفقا له، تعتزم القوات المسلحة الروسية مهاجمة المطارات الأوكرانية، والتي يمكن استخدامها كمراكز لوجستية ومواقع تخزين لمقاتلات إف-16 الغربية.

يذكر أن القوات الروسية ضربت حظيرة ذخيرة جوية تابعة للجيش الأوكراني في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.