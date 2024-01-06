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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مجموعات الدعم لطلاب الإعدادية والثانوية بالقليوبية ..صور

مجموعات مدرسية
مجموعات مدرسية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انطلاق مجموعات الدعم المدرسي للمراجعة المكثفة في جميع المواد الدراسية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، للمرحلتين الإعدادية والثانوية.


وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها أنه يأتي ذلك استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها الوزارة التي تهدف لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي الفعال وتحقيق أقصى استفادة من خلال تطوير المحتوى الدراسي والنهوض بمستوى العملية التعليمية.


وكشفت المديرية عن أنه تم توفير كافة وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتحقيق الهدف من هذه المجموعات.


وفي هذا السياق أشارت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أن مجموعات الدعم المدرسي هدفها تحقيق أقصى استفادة للمحتوى الدراسي، وذلك في إطار خطة المديرية ووزارة التربية والتعليم للتخفيف عن الطلاب وأولياء الأمور.

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القليوبية العملية التعليمية جميع الإدارات التعليمية مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مجموعات الدعم المدرسي

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