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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب تثمن جهود الدولة فى تنفيذ مشروعات الهيدروجين والاقتصاد الأخضر

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن جهود الدولة بشأن مشروع الهيدروجين الأخضر وملف الاقتصاد الأخضر بشكل عام كبيرة ومتميزة جدا خلال السنوات الأخيرة موضحاً أن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان بصفة نهائية على مشروع قانون الحوافز الذي تقدمت به الحكومة يعكس بكل وضوح سرعة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب خاصة لأنها جاءت بعد فترة قصيرة جدًا من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وكان بهذا الخصوص.

وقال " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم : إن اقرار البرلمان لقانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيكون له دوره في دخول مصر فى العديد من الأنشطة الصناعية وفى مقدمتها معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة موضحاً أن الهيدروجين الأخضر يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية وأنه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام ۲۰۳۰، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.

وأعرب النائب طلعت السويدى عن ثقته التامة فى أن هذا القانون سيكون له دوره الايجابى فى جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر موضحاً أن هذا التشريع جاء فى اطار إجراءات الحكومة في تنفيذ الأهداف التي أحرزتها الدولة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي والذي تزامن مع أزمة الطاقة العالمية وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة والبحث عن مصادر بديلة للوقود الأحفوري.

الهيدروجين الاخضر مشروع الهيدروجين الأخضر مجلس النواب النائب طلعت السويدى الحكومة

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