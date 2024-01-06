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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرفاعي: 9.2 آلاف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة خلال شهر

صدى البلد

أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى والاستغاثات وأن الطلبات المرتبطة بقطاع الصحة جاءت على رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل؛ حيث استمر التنسيق والتعاون الوثيق بين منظومة الشكاوى ومسئولي وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، وتلقت ورصدت المنظومة ما يزيد على 9.2 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع الصحة؛ تم التعامل معها ومعالجة والرد على ما يقرب من 7 آلاف شكوى وطلب واستغاثة منها، وجار استكمال معالجة أسباب باقي هذه الشكاوى والطلبات.

ولفت "الرفاعي" إلى أن تلك الشكاوى والاستغاثات تضمنت 2956 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات، منها طلبات نقل بعض الحالات من مستشفيات خاصة وتسكينها بالمستشفيات الحكومية والجامعية، مؤكدًا أن الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من مسئولي وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق بشأنها، وتطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا.

وتضمنت جهود وزارة الصحة والسكان أيضًا التعامل مع 1222 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي، وتعاملت الوزارة مع 1304 شكاوى وطلبات مقدمة من بعض المواطنين خاصة بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الآخر، بالإضافة إلى 741 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة.

وفي القطاع نفسه، وردت 163 شكوى وطلبًا للمساعدة في استخراج بطاقات العلاج (التأمين الصحي)، كما تم التعامل مع 98 طلبًا مقدمًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية مثل: سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية، وغيرها، وكذا 47 شكوى وطلبًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في إصدار أو إنهاء إجراءات الشهادة الصحية الخاصة براغبي الزواج، وتعاملت المنظومة مع عددٍ من الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين تشير إلى تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.

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