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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 249 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 249 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

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وقاد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 249 عبوة.


وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

الجهات محاضر مخالفة مجهولة المصدر مستلزمات مديرية الطب البيطرى بالغربية مديرية الطب مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية مدير مديرية الطب البيطري

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