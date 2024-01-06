الشكاوى الحكومية: تعاملنا مع 20 ألف استغاثة وطلب للإسكان خلال ديسمبر

أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، تعاملت مع 20 ألف شكوى وطلبًا خلال ديسمبر، كان من بينها 15 ألف شكوى وطلب مرتبطة بقطاع الإسكان؛ إضافة إلى 5 آلاف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة تلك الشكاوى والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وتمثلت تلك الشكاوى في: قيام البعض بالبناء أو تعديلات ببعض المنشآت دون الترخيص، وكذا مشكلات بشأن تخصيص الوحدات السكنية، وأخرى بشأن إجراءات استخراج تراخيص خاصة بعقارات أو تراخيص لبدء نشاط تجاري.



كما تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، ووردت أغلب تلك الشكاوى من مواطنين مقيمين بمحافظات: الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، الغربية، والبحيرة، وجاء أبرز موضوعات تلك الشكاوى والاستغاثات من المتضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق بنحو 1773 شكوى واستغاثة، وكذا المتضررين من طفح مياه الصرف أو كسر أو انسداد مواسير الصرف ببعض المناطق.