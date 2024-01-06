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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يتبقي الكشف الطبي.. الأهلي يحسم صفقة مهاجم الفريق الجديد

صدى البلد

كشف احمد حسن، نجم منتخب مصر السابق تطورات صفقة انتقال اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي المحترف بالسويد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نقلا عن صحيفة BT الدنماركية : "الأهلي حسم صفقة وسام أبو علي مقابل 2 مليون يورو و٧٥٠ الف يورو اخري عبارة عن امتيازات ولا يتبقي سوى الكشف الطبي لإعلان الصفقة”. 

وارتفعت نسبة انتقال وسام أبو علي إلى الأهلي وفقًا لأخر تقرير على موقع ترانسفير ماركت.

وتمثل هذه الزيادة تجاوبًا مع متطلبات نادي سيريوس السويدي بشأن الجوانب المالية للصفقة. 

ويطالب النادي السويدي بـ 22-25 مليون كرونة (ما يعادل 2.5 مليون يورو)، بينما العرض الأخير المُقدم من الأهلي يبلغ 1.5 مليون يورو (حوالي 16.8 مليون كرونة)، بالإضافة إلى بعض الإضافات المحتملة، مثل عدد المباريات والأهداف والألقاب التي قد يحققها اللاعب مع الفريق في المستقبل.

صفقة الاهلي الجديدة صفقة الأهلي سيريوس السويدي موقع ترانسفير ماركت وسام أبو علي

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