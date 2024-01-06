18.5 ألف شكوى بشأن الكهرباء تتلقاها الحكومة خلال

أوضح الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 18.5 ألف شكوى وبلاغ خلال ديسمبر 2023، ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم الرد على أكثر من 16 ألف شكوى وبلاغ منها، وجاء أغلب تلك الشكاوى والطلبات والبلاغات من مواطنين مقيمين ببعض المناطق بمحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، القليوبية، وأسيوط، وتضمنت موضوعات الشكاوى نحو 16.9 ألف شكوى وبلاغ بشأن مدة وتوقيتات انقطاع التيار ببعض المناطق، بسبب تطبيق خطة تخفيف الأحمال، بالإضافة الى بعض البلاغات بشأن انقطاع للتيار والذى يرجع لعوامل أخرى؛ منها إجراء أعمال صيانة، أو شد موصلات فى بعض المناطق، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، وانقطاعات عارضة في مناطق أخرى يتم التعامل معها فى حينه، وتم حسم والرد على أكثر من 14.8 ألف شكوى منها، بنسبة إنجاز قدرها 88%.



وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تعاملت مع 920 شكوى وبلاغًا مقدما من بعض المواطنين المقيمين ببعض القرى والمدن، المتضررين من وجود أعمدة إنارة مائلة، أو بدون إضاءة، بالتوجيه للمحافظات والمدن المعنية، والتي بدورها قامت بإرسال فرق الطوارئ وحسم وإزالة أسباب 700 شكوى وبلاغًا منها، بالإضافة إلى 319 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو فى الأراضى الزراعية، بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالى بالمناطق المأهولة بالسكان.

وتضمنت الشكتوى كذلك بلاغات واستغاثات وجود انفجار بأحد أكشاك وكابلات الكهرباء، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء شبكة، أو كشك كهرباء ببعض المناطق، حيث يتم التعامل معها وإدراجها في خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلى استجابةً لتلك الشكاوى، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، فور تلقي الشكاوى والبلاغات، بحسم 229 شكوى وبلاغًا منها بإحلال وتجديد: أسلاك، وكابلات، ومحولات، وأكشاك، لإزالة أسباب تلك الشكاوى.



كما أوضح "الرفاعي" أن المنظومة –من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة- تعاملت مع طلبات المواطنين بشأن تركيب عدادات مسبقة الدفع، أو إصدار بدل تالف لكارت الشحن، أو شكاوى ادعاء خصم رصيد بدون سبب أو عدم شحن الكارت، أو الشكوى من نقص مراكز الشحن، أو طلبات تغيير عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب العدادات، أو الإبلاغ عن سرقة (تيار/ عداد كهرباء)، وتم الاستجابة وحسم الكثير من تلك الطلبات.

