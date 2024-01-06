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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الداخلية: تعاملنا مع 6766 شكوى وطلب استغاثة في شهر

صدى البلد

أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية  أن وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها تحرص على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتحقيق أفضل استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات، حيث استقبلت الوزارة 6766 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال ديسمبر2023، تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وتم التعامل معها والاستجابة لها.

وبالنسبة لقطاع الخدمات القضائية المعاونة، تعاملت وزارة العدل مع 250 شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال ديسمبر 2023،  حيث تم دراسة تلك الشكاوى والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، فضلاً عما اختصت به باقي قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى. وفي هذا الصدد، اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين حيال ما أسفر عنه الفحص من صحة بعض الشكاوى وما تضمنته من مخالفات والعمل على إزالة مسببات تلك الشكاوى بشكل تام، وتوجيه القائمين على المرافق ذات الصلة بها بضرورة عدم تكرارها مجددًا.

يأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة ووزارة العدل الخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وحرصًا من الوزارة على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقي شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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