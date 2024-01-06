غزة تعاني.. الهلال الأحمر: 10 شاحنات مساعدات تدخل إلينا في اليوم

قال عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك عددا قليلا من المستشفيات بقطاع غزة التي ما زالت تعمل بشكل ضئيل للغاية، حيث إن الأغلب منها خرج من الخدمة بشكل نهائي.

واسترسل خلال مداخلته الهاتفية على قناة القاهرة الإخبارية: هناك تحد كبير في التواصل مع طواقمنا، ونتواصل عبر أجهزتنا التي استهدفتها قوات الاحتلال أكثر من مرة قوات الاحتلال، ويعود الاتصالات بين الفينة والأخرى، ولكنها ما زالت منقطعة حتى الآن.

وأضاف نتواصل مع المواطنين عن طريق هواتف ننشرها لهم في حالة عدم القدرة على التواصل من خلال رقم الاتصالات لخدمة الإسعاف، ونحتاج لإعادة تعبئة للمستشفيات.

وشدد على ضرورة فتح مسارات لمرور أكبر لشاحنات المساعدات التي كانت تصل منها إلى غزة خلال فترة الهدنة 200 شاحنة باليوم، ولكن بعدها دخل 100 شاحنة فقط، ولكن في الأيام الأخيرة دخلت 10 شاحنات مساعدات فقط في اليوم".

وأوضح أن المستشفيات في غزة تعاني نقصا حادا في المواد الدوائية والمستلزمات الطبية، متابعا: ما يقارب من "1.8 فلسطيني توجهوا إلى الجنوب، وأغلبهم يعيشون حياة غير آدمية.