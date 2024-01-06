الجلوس معا الحل.. نداء عاجل من حركة فتح للفصائل الفلسطينية

قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح حسين حمايل، إن إسرائيل تعتبر كل مكونات الشعب الفلسطيني عدواً بما في ذلك حركتا فتح وحماس والسلطة الفلسطينية، وأن هدفها الأساس هو رحيل الشعب الفلسطيني من أرضه.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فقد أدان حمايل، تصريحات إسرائيل بشأن حكم قطاع غزة ما بعد الحرب، مؤكدا أن التصريحات مرفوضة تمام، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية لم تغادر قطاع غزة، وأن 140 مليون دولار من الموازنة تذهب للقطاع.

وناشد حمايل ، الفصائل الفلسطينية بضرورة أن تقوم بمراجعة كاملة وتقييم لعلاقتها والجلوس معاً.

وختم حديثه قائلا: إن أولوية السلطة هو العمل مع الدول العربية لوقف الحرب، أما موضوع إعادة الإعمار والعمل الإداري فأكد مجدداً على وجود السلطة على الأرض.