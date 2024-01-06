الحكومة تتلقي 4800 شكوي بشأن التموين.. و4400 في قطاع التعليم

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن المنظومة تلقت العديد من الشكاوي بشأن قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، في إطار ضبط ومراقبة الأسواق والسلع التموينية، موضحا ان وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاملت مع 4875 شكوى وطلبًا وبلاغًا خاصًا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن أغلب تلك الشكاوى جاءت من مواطنين مقيمين بمحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الجيزة، البحيرة، المنوفية، الغربية، الإسماعيلية، القليوبية، كفر الشيخ، والمنيا.

واوضح الرفاعي أنه تم التعامل مع الشكاوي والاستجابة لها، وتضمنت موضوعات الشكاوى: 3094 شكوى وطلبًا بشأن إضافة أو إعادة إضافة أفراد على بطاقات التموين، واستخراج بدل تالف أو فاقد ونقل من بطاقة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى، حيث تم التوجيه لجهات الاختصاص المعنية لمعالجة وإصدار تلك البطاقات، وتم حسم 2729 شكوى وطلبًا منها بعد التوجيه لجهات الاختصاص المعنية لدراسة وفحص كل حالة.

واضاف أن الشكاوى تضمنت 1340 شكوى للتضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، وادعاء قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض البدالين ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى والتعامل الفوري معها.

ولفت إلى أنه تم حسم عدد 276 شكوى وبلاغًا حول تضرر بعض المواطنين من التلاعب في أسعار السجائر، وحسم 73 شكوى للتضرر من عدم توافر أسطوانات الغاز ببعض المناطق فور ورودها.

وفي القطاع نفسه، تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 123 شكوى وبلاغًا خلال ديسمبر 2023، تشير إلى قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو ادعاء البعض عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في بعض المنافذ والمحال، حيث قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعامل مع هذه الشكاوى، من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وتم حسم 122 شكوى وبلاغًا منها مع فحص ومعالجة باقي الشكاوى.

وعلى صعيد قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، تلقت المنظومة خلال ديسمبر 2023، ما يزيد على 4 آلاف و400 شكوى وطلبًا خاصًا بقطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفحص ومعالجة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي بأفضل الطرق الممكنة والعمل على إزالة أسبابها بتوفير أفضل استجابات ممكنة لها، كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم الجامعي والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.