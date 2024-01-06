الرفاعي: الحكومة تتلقى استغاثات لتسهيل عودة مصريين من غزة

أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أنه في ظل التزام الدولة المصرية برعاية أرواح ومصالح أبنائها في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم، تعاملت وزارة الخارجية مع 248 شكوى وطلبًا واستغاثة تلقتها المنظومة خلال شهر ديسمبر من مصريين مقيمين بالخارج أو ذويهم.



وفى هذا الصدد، قامت وزارة الخارجية ببحث وفحص 144 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من تداعيات العدوان على الأراضي الفلسطينية، جاء أغلبها مناشدات لتسهيل عودة ذويهم وأقاربهم المتواجدين بغزة قبل أحداث السابع من أكتوبر إلى أرض الوطن، أو بلاغات باختفاء ذويهم أو انقطاع الاتصال بذويهم في غزة.

كما تضمنت الشكاوى الموجهة للوزارة خلال شهر ديسمبر، 80 طلبًا وشكوى من مواطنين لمعاونتهم في الحصول على حقوقهم لدى جهات عملهم في الخارج أو المساعدة في توثيق أوراقهم ببعض القنصليات، أو شكاوى تسوية الموقف من التجنيد أو المساعدة في البحث عن ذويهم المفقودين ببعض الدول، وغيرها من الشكاوى والطلبات التي تم التعامل معها بجدية.



وبشأن قطاع الموارد المائية والري، قامت وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة 734 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال ديسمبر 2023، وتضمنت جهود الوزارة حسم وإزالة أسباب 288 شكاوى وطلبات تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية خاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 223 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي.



وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات، فقد تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات من التصدي لتلك الأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 105 مواطنين قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة، من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشيء لأصله.



وعلى صعيد قطاع البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، تلقت المنظومة ورصدت عدد 3530 شكوى واستغاثة خاصة بالقطاع؛ وتنفيذًا لتكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بفتح قنوات التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أماكن تجمعات القمامة والمخلفات.

فقد رصدت منظومة الشكاوى 2232 شكوى وبلاغًا بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة خلال ديسمبر المنقضي، وقد قامت الوزارات والمحافظات المعنية بالاستجابة لأكثر من 82% من تلك الشكاوى، وحققت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية والري، ومحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، الغربية، المنوفية، سوهاج، كفر الشيخ، أسيوط، والمنيا، نسب إنجاز متميزة فى سرعة التعامل وإزالة أسباب تلك الشكاوى.



كما تم التعامل مع 198 شكوى وبلاغًا من مواطنين متضررين من انتشار الممارسات التي تؤدي إلى التلوث السمعى والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين فى بعض المناطق السكنية، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية مع إتباع الضوابط المُنظمة حسب طبيعة كل شكوى وبلاغ.



وأكد الدكتور طارق الرفاعي، في ختام تقريره، حرص المنظومة على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى من خلالها ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بينهم وبين جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لهم.