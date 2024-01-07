لإرضاء أمه.. سائق الغربية يشعل النار في زوجة شقيقه |تفاصيل صادمة

الخلافات بين زوجة الابن وحماتها خلافات معتادة، تعودنا دائماً على السماع عنها في مختلف الأوساط والطبقات الاجتماعية حتى أنها تعتبر مجالاً خصبًا للنقل عنها في الأعمال الدرامية، إلا أنه في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها بمحافظة الغربية، انتقلت هذه الخلافات إلى مرحلة جريمة متكاملة الأركان بحق زوجة الابن، التى أدى خلافها مع حماتها إلى إصابتها بحروق وتشوهات على يد شقيق زوجها.

قرار عاجل من النيابة

كان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، قد وجه بحبس السائق المتهم بإلقاء مواد حارقة وإشعال النيران في زوجة شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان.



كما وجهت النيابة العامة بعرض السيدة الضحية على الطب الشرعي أثناء تلقيها العلاج بقسم الحروق بمستشفى كفر الزيات .

تفاصيل الواقعة

وكانت قرية محلة اللبن بمركز بسيون شهدت شروع سائق بإشعال النيران في زوجة شقيقه الأكبر بسبب نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها ووالدة المتهم (حماتها) كما خصصت سيارة إسعاف لنقل المجني عليها إلى مستشفى الحروق بكفر الزيات لتلقي الرعاية الصحية الكاملة.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون بورود بلاغا يفيد استقبال مركز الحروق بمستشفى كفر الزيات العام ربة منزل في العقد الثاني من العمر ومصابة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 80% وحالتها الصحية غير مستقرة ومقيمة بقرية محلة اللبن بدائرة مركز بسيون.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت رئاسة الرائد أحمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة بسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .

وكشفت التحريات الأمنية قيام ط .ا سائق مقيم بقرية محلة اللبن التابعة لمركز بسيون ، محل الواقعة - شقيق زوج المجنى عليها، بسكب كمية من التنر وإشعال النيران بجسدها، بعد نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها ووالدة المتهم .

وبتقنين الإجراءات وإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة مركز بسيون من إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلي ديوان المركز .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الفتاة الضحية.