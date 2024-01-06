محمد صلاح يهدي الرئيس السيسي قميص منتخب مصر| شاهد

شارك مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق كواليس زيارة الرئيس السيسي معسكر منتخب مصر.

وقام محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي بإهداء قميصه للرئيس السيسي.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم فريق منتخب مصر لكرة القدم، قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٤.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي معسكر الفريق، والتقط صوراً مع اللاعبين.

وشهد مران منتخب مصر، أمس حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، الذي اصطحب مجموعة من أبطال الألعاب الأخرى، مثل المصارعة، ورفع الأثقال، والإسكواش، والخماسي الحديث، والسلاح، والكاراتيه، والتايكوندو.

وعقد وزير الرياضة، جلسة مع لاعبي منتخب مصر، كما اجتمع بشكل منفرد مع صلاح.

وتحدث صبحي، خلال الاجتماع بملعب مصر بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أن المنتخب يمتلك عناصر مميزة تلعب بأكبر الأندية ويستطيع أن يحقق النجاحات.