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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"رئيس شباب النواب":حضور الرئيس تدريبات المنتخب دفعة قوية للاعبين قبل أمم افريقيا

السيسي
السيسي

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن مدينة مصر الدولية للالعاب الأولمبية بالعاصمة الادارية ، صرح عملاق، و انجاز كبير من إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي يشار إليها بالبنان .

واكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية اليوم، أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، التي تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ، تعد صرحًا رياضيًا ضخمًا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأوضح أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في الرياضة المصرية خلال عصر الرئيس السيسي، جدير بالتقدير والاحترام، لأننا أمام إنجازات ضخمة سوف تظل عالقة في أذهان المصريين، تمثلت في الرعاية المنصبة والمركزة على البنية التحتية الرياضية، من خلال رعاية المنشآت الرياضية ومراكز الشباب واعطائها كل الدعم نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للشباب، ولم يأتي هذا الاهتمام من فراغ بل من منطلق رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري وحصوله على كافة حقوقه.

وأشار إلي أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ،تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم، باستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية سيعطي دافع قوي للاعبين خلال مشوارهم في البطولة الأفريقية ، المقرر انطلاقها الاسبوع المقبل ، بدولة كوت ديفوار .

و يقيم  منتخب مصر معسكره حاليًا بمدينة مصر الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة؛ استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا التي ستقام خلال الفترة بين 13 يناير الحالي و11 فبراير المقبل.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد تنزانيا يوم 7 يناير، قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

ينافس المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023، بجوار منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق
 

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