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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مشاورات أمريكية إسرائيلية لإنهاء حرب غزة| الاستمرار لنهاية 2024 أو حكومة عميلة لـ تل أبيب.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط للتشاور حول ملف الحرب في غزة، كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، تفاصيل المشاورات الأمريكية الإسرائيلية حول كيفية إنهاء الحرب في غزة، ويبدوا أن هذا ما يحاول أن يروجه المسئول الأمريكي لدى دول الشرق الأوسط في جولة تشمل 9 محطات تتضمن معظم الدول الفاعلة في الأزمة سواء كانت عربية، أو إقليمية.

وبحسب ما كشفت عنه الصحيفة، فإن البيت الأبيض ليس على علم دقيق بالجدول الزمني لتحول إسرائيل إلى عمليات أقل كثافة في غزة، وقالت إدارة بايدن إن إسرائيل تعتقد أن الحرب يمكن أن تستمر حتى نهاية عام 2024، وهي فترة أطول بكثير مما توقعه الكثيرون بعد هجوم حماس، وذلك في حال لم يتحقق الخيار الثاني، وهو وجود حكومة فلسطينية موالية لتل أبيب، ويكون ذلك الواقع مع حق القوات الإسرائيلية في تنفيذ أي عمليات أمنية داخل غزة، وهو نموذج قريب مما هو موجود في الضفة الغربية.

 

مسئول كبير في الإدارة الأمريكية : الحرب قد تستمر حتى عام 2024

ونقلا عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، في حديث للمحللين مساء الخميس الخميس الماضي، فقد قال، بحسب ما نشرته الصحيفة الأمريكية، إن البيت الأبيض لا يعرف متى تخطط إسرائيل للانتقال إلى مرحلة أقل شدة من انتقامها ضد حماس، مضيفًا أن الحرب قد تستمر حتى عام 2024، وقد عقد بريت ماكغورك، كبير مسؤولي الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، إحاطة إعلامية عبر تطبيق Zoom مع عدد من الخبراء يوم الخميس، ناقش خلالها تفكير إدارة بايدن بشأن الصراع الدائر.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثة التي استمرت 45 دقيقة، والذين منحوا عدم الكشف عن هويتهم للتحدث بحرية عن المحادثة الخاصة، إن ماكجورك كان صريحًا بشأن ما تعرفه الولايات المتحدة وما لا تعرفه، حيث قال ماكغورك، بحسب أحد الأشخاص: "لا نعرف متى سيحدث هذا التحول"، على الرغم من أن المساعد الكبير أشار إلى أنهم رأوا علامات مشجعة على أن إسرائيل تتجه نحو عمليات أقل كثافة، وتحديداً الانسحاب المعلن لخمس كتائب من غزة.

 

 

الإدارة الأمريكية ترتاح لتخفيف إسرائيل لمجازرها البشرية 

 

ووفقا لما ذكرته بوليتيكو، فقد تنفست الإدارة في الأيام الأخيرة الصعداء لأن إسرائيل تدعى أنها لن تقوم بعد الآن بعمليات قصف واسعة النطاق وعمليات برية أدت إلى مقتل 22500 فلسطيني وتشريد 85% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولكن صراحة ماكغورك تشير إلى أن الإدارة لم تر حتى الآن أي علامة ملموسة على حدوث تحول تكتيكي، وأن هناك القليل من الرؤية حول موعد حدوث التغيير - على الرغم من ثقة الإدارة العامة والحث وراء الأبواب المغلقة.

 

وأضاف ماكغورك، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن الصراع قد يستمر لفترة طويلة، ربما حتى نهاية العام، وقد قال المسؤولون الإسرائيليون علناً إنهم يتوقعون أن تستمر الحرب لعدة أشهر، وإذا حدث ذلك، فقد يزيد ذلك من فرص انتشار الحرب إلى ما هو أبعد من حدودها، مما قد يجر أمريكا إلى صراع إقليمي مترامي الأطراف.

 

ونقل المسئول الأمريكي، أن إسرائيل بالتنسيق مع أمريكا تقوم بالفعل بصياغة خطط للرد على المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، ويبتكرون طرقًا لتوقع وصد الهجمات المحتملة على الولايات المتحدة من قبل القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا،

 

حكومة عميلة وعودة سكان غزة للمناطق الشمالية

 

وقال ماكغورك، بحسب شخص آخر، إن نقاشاً دار أيضاً حول عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال غزة، وهي المنطقة التي دمرتها حملة القصف الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر، ويرجع ذلك جزئياً إلى تضاؤل ​​العمليات العسكرية هناك حيث تم "تفكيك" حماس هناك. . وهذا يعكس اللغة التي استخدمها المسؤولون الإسرائيليون، وقال أيضًا إن الولايات المتحدة تناقش هذا الاحتمال مع الأمم المتحدة لكنها كانت على علم بأن العديد من المنازل قد دمرت أو أصبحت غير صالحة للعيش. 

وتتمثل إحدى الأفكار في تدريب حوالي 6000 عضو لقوة أمنية فلسطينية، لكن ذلك سيتطلب حوالي ثمانية إلى عشرة أشهر، ولم تكن هناك تفاصيل محددة في الإحاطة، وغطى ماكغورك الكثير من الأمور التي يقولها مسؤولو الإدارة علنًا، بما في ذلك التأكيد على الأزمة الإنسانية والحاجة إلى إيجاد طرق لتمكين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في شمال غزة، ومع ذلك، فقد أوضح لأولئك المطلعين على تعليقات ماكغورك أن الولايات المتحدة أقل وعياً بنوايا إسرائيل مما تعلنه، على الرغم من أنها جمعت معلومات استخباراتية عن سلوك إسرائيل الحربي .

وقد عرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الخميس خطط إسرائيل للمرحلة التالية من الحرب ، قائلاً إنه سيكون هناك "نهج قتالي جديد" مصغر في شمال غزة. وعندما ينتهي القتال، اقترح عضو مجلس الوزراء الحربي أن تقوم القوات الإسرائيلية بالحفاظ على الأمن في القطاع بينما يقوم كيان فلسطيني بإدارة الجيب، ومع ذلك، كان جالانت خفيفًا أيضًا في التفاصيل.

 مهمة أنتوني بلينكن بالشرق الأوسط

وبحسب الصحيفة الأمريكية، سيسعى وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى تحقيق المزيد من الاستفادة من نظرائه خلال زيارته إلى الشرق الأوسط التي تبدأ يوم الجمعة – وهي محطته الإقليمية الرابعة منذ هجمات 7 أكتوبر – والتي تشمل توقفًا في إسرائيل والضفة الغربية وقطر ومصر. وبينما سيناقش بالتأكيد القضايا التي أثارها ماكغورك، فإن السبب الرئيسي لزيارة كبير الدبلوماسيين هو منع العنف من الاتساع والتعمق في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر يوم الخميس: “سيناقش خطوات محددة يمكن للأطراف اتخاذها، بما في ذلك كيفية استخدام نفوذهم مع الآخرين في المنطقة لتجنب التصعيد”. "لا نتوقع أن تكون كل محادثة في هذه الرحلة سهلة. من الواضح أن هناك قضايا صعبة تواجه المنطقة وخيارات صعبة أمامها”.

وزير الخارجية الامريكي غزة البيت الأبيض

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