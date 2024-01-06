سيارة نقل مسرعة تدهس شخصين وتصيب 5 آخرين في الشروق

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون إثر وقوع تصادم مروع بين سيارتي نقل بدائرة قسم الشروق.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفيات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغاً من سائق سيارة نقل بانقلاب سيارته قبل كوبري أحمد جلال اتجاه السلام بدائرة القسم، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يده، وتم تحرير بلاغ له.

وعقب خروج السائق من القسم وذهابه لرفع سيارته النقل بالونش، فوجئ بسيارة نقل أخرى تسببت في مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، لتتحول سيارتا النقل إلى كتلة من الحديد.

تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.