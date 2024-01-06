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رئيس التحرير
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أخبار البلد

دوام الأعياد بالخير والبركة| وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس الثاني بـ«الميلاد المجيد»

صدى البلد

بعث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين بالوزارة ببرقيـة تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي يجسد أجمل معاني المحبة والإخاء، راجياً من الله عز وجل دوام الأعياد  بالخير والبركة وأن يكون العام الجديد هو عام التقدم والرقي والازدهار، ويحقق فيه المصريون الآمال والطموحات في غد أفضل واستكمال مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة.

‏وفي سياق متصل وبهذه المناسبة المجيدة  قدم "القصير" التهنئة لكل الزملاء الأقباط بوزارة الزراعة ومراكزها البحثية وكل المعاهد والمعامل والهيئات والقطاعات ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات.

‏ودعي المولى تبارك وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على الشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ‏وأن يحفظ بلدنا الغالية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء ومكروه".

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