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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يصدر بيانا لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً أكد خلاله أنه يتوجه بخالص التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد 

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب المدارس، إجازة من امتحانات نصف العام 2024 في جميع محافظات الجمهورية لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم ، السبت 6 يناير 2024، وتنتهي يوم الإثنين 8 يناير 2024 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار منح طلاب المدارس إجازة من امتحانات نصف العام 2024 في جميع محافظات مصر لمدة 3 أيام، يأتي مراعاة لأعياد الأخوة المسيحيين.

 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة ألزمت- قبل حلول شهر يناير 2024- جميع مديريات التربية والتعليم، بعدم وضع أي امتحانات خلال أيام 6 و7 و8 يناير 2024، عند إعداد جداول امتحانات نصف العام 2024.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في جميع الوزارات

وسبق أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبناء على قرار رئيس الوزراء؛ قرر البنك المركزي المصري أيضاً تعطيل العمل بالجهاز المصرفي غدا الأحد 7 يناير 2024 بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال البنك المركزي المصري في بيان مقتضب له إنه من المقرر استئناف العمل داخل البنوك يوم الإثنين من نفس الأسبوع.

وفي نفس السياق .. قررت البورصة المصرية، تعطيل العمل غدا الأحد الموافق 7 يناير 2024؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت البورصة المصرية، في بيان رسمي له، إن العمل بالبورصة المصرية سيستأنف يوم الإثنين 8 يناير 2024.

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