للمرة الثالثة.. إطلاق صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت أن صافرات الإنذار دوت في المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، للمرة الثالثة منذ صباح اليوم.

وفي وقت سابق، قال حزب الله إنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل في خطوة وصفها بأنها "رد أولي" على اغتيال لقيادي البارز في حركة حماس صالح العاروري في لبنان الثلاثاء الماضي.

واستهدف حزب الله اللبناني قاعدة ميرون بـ62 صاروخاً في إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال ‏العاروري وإخوانه، موضحا في بيان له: الاستهداف تمّ بـ62 صاروخاً من أنواع متعدّدة وأوقع في القاعدة إصاباتٍ مباشرة ‏ومؤكّدة.

وأشار البيان الي أن قاعدة ميرون للمراقبة الجوية تقع على قمّة جبل الجرمق وهي أعلى قمة جبل في فلسطين المحتلة.