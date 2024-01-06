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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك .. لهذا السبب

صدى البلد

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن الجهد المبذول منهم خلال الفترة الماضية قبل الراحة السلبية الأخيرة، وتقدم بالشكر لهم وطالبهم بمواصلة مسيرة العمل والتركيز خلال الفترة الحالية .

وشدد معتمد جمال ، خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة تنفيذ المطلوب منهم بجدية وتركيز، وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد خلال الفترة الحالية استعداداً للمرحلة المقبلة.

وحرص المدير الفني ، على شرح بعض الأفكار الخططية والفنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم السبت.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

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