حقيقة وقوع انفجار وتحطم طائرة في إيران

كشف مدير منظمة الأزمات في محافظة فارس الإيرانية، غلام رضا غلامي عن حقيقة تحطم طائرة وسقوطها قرب بحيرة بختيجان.

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال غلامي في تصريحات صحفية إن التقارير المنشورة حول سقوط طائرة قرب بحيرة بختيجان غير صحيحة ويجري التحقيق في سبب الحادث.

وأضاف أنه فور نشر خبر عن سماع دوي انفجار شديد جنوبي البلاد، باشرت الإدارة العامة تحقيقاتها مع الإدارة العامة لمطارات محافظة فارس والدفاع الجوي.

ولفت إلى أنه لم تسقط طائرة أو مروحية، مؤكدًا إجراء تحقيق في السبب من خلال مصادر محلية ومصادر أخرى موثوقة.