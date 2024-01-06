ضبط 200 مخالفة بالأسواق والمخابز والمستودعات ومحطات الوقود في حملات تموينية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

وذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية، خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي حتى 5 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية ، وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 137 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 26 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 52 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 16 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 13 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 6 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 9محاضر لعدم وجود سجل زيارات، و5محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضر للتوقف الكلي عن الانتاج بدون تصريح، و7محاضر للتصرف في 749جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، ومحضرين لتجميع 25 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يناير للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، و12 محضرا للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن محلات بيع الأعلاف والكيماويات لحيازته وعرض للبيع سماد مدعم من الدولة والذي يتم صرفه على الحيازات الزراعية والمحظور تداوله خارج منافذ وزارة الزارعة وتم ضبط 10 جوال سماد زنة 50كجم، و6 محاضر ضد المسئولين عن محال بيع السجائر والدخان لقيامهم بحيازة وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومهربة بطرق غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتم ضبط ألفين و710 علبة سجائر متنوعة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف .

كما تم تحرير 5 محاضر لصيدليات المخالفة قانون الصيادلة في حملة مشتركة مع المختصين بتفتيش الصيادلة، بينما تم تحرير 4 محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة وتم التحفظ على 35 كجم لحوم، و7محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، و14 محضرًا للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.

وفي مجال الغش التجاري تم تحرير محضرًا ضد المسئولين عن أحد المحال التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 18عبوة سبانخ مجمدة، و26 عبوة نوتيلا، و2عبوة خضار مشكل، كما تم سحب 4 عينات غذائية وأساسية لفحصها معمليًا، و3محاضر ضد مسئولي محال تجارية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 4محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز وذلك للغلق وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية ، و4 محاضر لإدارة طلمبات رصيف بدون ترخيص وتم التحفظ على ألف لتر مواد بتروليةواتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.