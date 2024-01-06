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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شمال العراق.. سقوط طائرة مسيرة في محافظة دهوك

ارشيفي
ارشيفي

 
ذكرت قناة الاولي العراقية ان طائرة مسيرة سقطت في قضاء اميدي بمحافظة دهوك شمال العراق دون معرفة الخسائر حتي الان.

وفي وقت سابق من اليوم السبت؛ تحطمت طائرة إيرانية في بحيرة بختكان جنوب إيران.


وكانت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق اعلنت تحطم طائرة تدريب في مطار بيام غرب طهران، أدت إلى مصرع قائدها الطيار وطالب جامعي متدرب.

وأوضح مدير مكتب الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية حسن رضائي فر أن الطائرة المحطمة من طراز تكنام تابعة لمركز بوتيا ماهان في مطار بيام، مشيراً إلى إرسال المنظمة فرق تحقيق إلى موقع الحادث.

وأكد فر أن التحقيقات في الحادث قائمة، وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقاً.

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