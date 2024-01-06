نقيب الإعلاميين يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة قدوم عيد الميلاد المسيح “عليه السلام”، متمنيا للإخوة الأقباط عاما سعيدا مباركا.

وقال نقيب الإعلاميين: “إذ ننتهز هذه المناسبة وتظل روح المحبة والتآخي هي السمة السائدة داخل المجتمع المصري بكل طوائفه”.



ودعا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على قداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بموفور الصحة ودوام التوفيق والنجاح.

وجدد نقيب الإعلاميين دعوتَة للشعب المصري إلى الوقوف خلف قيادته الحكيمة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية لاستكمال دعائم الجمهورية الجديدة.