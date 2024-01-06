وزارة الدفاع الدنماركية تعلن تأجيل تسليم مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم السبت أن كوبنهاجن ستؤجل تسليم مقاتلات F-16 أمريكية الصنع إلى أوكرانيا لمدة تصل إلى ستة أشهر.

يشار إلى أن الدنمارك خططت في البداية لإرسال طائرات مقاتلة إلى القوات الأوكرانية بحلول العام الجديد، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت الدفاع الأوكرانية أنه بموجب الجدول الزمني الحالي، من المتوقع أن يتم تسليم المقاتلات الأمريكية إلى أوكرانيا في الربع الثاني من عام 2024".

وقال رئيس القوات الجوية الأوكرانية يوري إجنات، إنه لا يوجد حديث عن نقل مقاتلات F-16 إلى القوات المسلحة الأوكرانية.