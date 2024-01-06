دراسة: تناول الكاكاو بكثرة يحميك من مرض قاتل

كشفت دراسة حديثة ، أن الأشخاص الذين تناولوا كمية أكبر من الكاكاو، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%.

ووفقا لموقع ديلي ميل قال الباحثون، إن الكاكاو يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة قد تساعد في حماية القلب من التلف.

وتشمل هذه المركبات الفلافونويدات، التي تساعد على تقليل الالتهاب وضغط الدم.

ووجدت الدراسة، أن تناول كمية تتراوح بين 20 و50 جرامًا من الكاكاو يوميًا يمكن أن يكون مفيدًا للقلب.

وتشمل مصادر الكاكاو الجيدة الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة بالحليب غير المحلاة.

القلب

وتوصي الدراسة بتناول كمية 20 جرامًا من الكاكاو يوميًا، أي ما يعادل قطعة من الشوكولاتة الداكنة بحجم قطعة النقود المعدنية.

ولكن من المهم اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، أي 70% أو أكثر.

وإذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، فاستشر طبيبك قبل تناول الكاكاو.