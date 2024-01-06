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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: تناول الكاكاو بكثرة يحميك من مرض قاتل

الكاكاو
الكاكاو

كشفت دراسة حديثة ، أن الأشخاص الذين تناولوا كمية أكبر من الكاكاو، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%.

ووفقا لموقع ديلي ميل قال الباحثون، إن الكاكاو يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة قد تساعد في حماية القلب من التلف.

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وتشمل هذه المركبات الفلافونويدات، التي تساعد على تقليل الالتهاب وضغط الدم.

ووجدت الدراسة، أن تناول كمية تتراوح بين 20 و50 جرامًا من الكاكاو يوميًا يمكن أن يكون مفيدًا للقلب.

وتشمل مصادر الكاكاو الجيدة الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة بالحليب غير المحلاة.

القلب
القلب

وتوصي الدراسة بتناول كمية 20 جرامًا من الكاكاو يوميًا، أي ما يعادل قطعة من الشوكولاتة الداكنة بحجم قطعة النقود المعدنية.

ولكن من المهم اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، أي 70% أو أكثر.

وإذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، فاستشر طبيبك قبل تناول الكاكاو.

الكاكاو الشوكولاتة الداكنة امراض القلب تقليل الالتهاب الفلافونويد الشوكولاتة بالحليب

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