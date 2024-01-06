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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفريق أسامة ربيع يهنئ الأقباط بعيد الميلاد .. صور

اللقاء
اللقاء

قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وسط نخبة من قيادات المحافظة والقيادات الأمنية شملت اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمستشار محمد حسن أمين عام هيئة قضايا الدولة.

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وحرص الفريق ربيع خلال لقائه نيافة الأنبا سيرافيم أسقف الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية، على نقل تحياته وتهنئته إلى البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط في ربوع مصرنا الحبيبة، داعيا المولى عز وجل بأن يديم علينا نعمة السلام والمحبة ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وأكد رئيس الهيئة على أن المصريين يعيشون كالنسيج الواحد ويقفون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية الرشيدة لمواجهة التحديات المختلفة، مشددا على ضرورة استمرار التكاتف يدا واحدة في ظل الظروف والتحديات الراهنة واستمرار العمل على تحقيق التنمية والرخاء، وعدم الاستماع للشائعات والتصدي لها ولمحاولات التفرقة ونشر الفتن بالتواصل المستمر.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا سارافيم عن تقديره للمشاعر الطيبة والتهنئة الرقيقة، مثمنا ما لمسه من حرص القيادات الوطنية والمؤسسات على المشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بما يدعم روابط المحبة والإخاء ويعزز قيم الوحدة الوطنية.

وأكد أسقف الأقباط الأرثوذكس أن مصر ستظل محروسة ومحفوظة بفضل وحدة أبنائها وتماسكهم خلف قيادتهم الرشيدة، متمنيا أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وأن تحمل الأيام القادمة الرخاء والازدهار لمصرنا الحبيبة.

وتقدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالتهنئة بالأصالة عن نفسه وعن كافة العاملين بالهيئة وبشركاتها إلى الطائفة الإنجيلية وذلك خلال زيارته الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

من جانبه، أعرب القس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية عن تقديره للتهنئة الرقيقة ومشاركة القيادات الوطنية إخوانهم فرحة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام الذي يبعث رسائل فرحة ومحبة وسلام للعالم أجمع، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ستظل الدعامة الأساسية للحفاظ على استقرار البلاد وبناء الجمهورية الجديدة.

وتوجه الفريق ربيع لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا بولا مطران إيبارشية الأسماعيلية وتوابعها والذي أعرب عن امتنانه لهذه اللفتة الطيبة بالمشاركة في فرحة الأعياد المجيدة، داعيا المولى عز وجل بأن يديم على مصر نعمة الود والمحبة والاستقرار رغم كافة التحديات.

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