صحف عبرية: الإسرائيليون يمزقون بعضهم البعض والسنوار يحقق انتصاره الثاني

سلطت الصحف العبرية الصادرة، اليوم السبت، الضوء على الخلاف والذي وصل إلي حد الشجار الخميس الماضي أثناء اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي.

ووصفت صحيفة هآرتس الشجار بـ "القبيح"، مضيفة أنه مجرد لمحة عما سيحدث في المستقبل وبداية شهية مقززة لما تحمله الأشهر القادمة للسياسة الداخلية في إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية "إذا كان لدى زعيم حماس يحيى السنوار أي سبب لاختيار المنفى على الشهادة، فلا بد أن يكون ذلك هو متعة المشاهدة من بعيد بينما يمزق الإسرائيليون بعضهم البعض. وهذا هو انتصاره الثاني بعد أحداث 7 أكتوبر."

وانتقد عدد من قادة جيش الاحتلال سياسات الحكومة الإسرائيلية، خاصة المجلس الأمني المصغر (الكابينت)، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهها الكابينت للجيش، التي كان آخرها بسبب تشكيل فريق للتحقيق في إخفاقات الجيش في السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن قادة عسكريين بجيش الاحتلال انتقادهم لوزراء الحكومة قائلين: "نحن نقاتل في غزة والضفة ولبنان، وهناك من يقاتلنا في الكابنيت"، وهو ما اعتبرته القناة "وميض أحمر" من قبل قادة الجيش لأعضاء الكابينت.