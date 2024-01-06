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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. إطلاق مسابقة لاختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

افتتاح مشروعات صحية بجامعة المنيا| حصاد أنشطة التعليم العالي في أسبوع
أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٣٠ ديسمبر وحتى ٥ يناير وكان على النحو الآتي:

 

مشهد مبهر تنتظره سماء مصر.. القمر يظهر بجوار كوكب الزهرة
تشهد سماء مصر يوم الأثنين المقبل، ظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن القمر وكوكب الزهرة (رمز الحب والجمال) ونجم قلب العقرب فى مشهد جميل وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

 

وزير التعليم يصدر بيانا لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً أكد خلاله أنه يتوجه بخالص التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

 

للمرة الثانية.. مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
أعلنت المدارس الثانوية خبرا عاجلا لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الموجودين في مختلف أنحاء الجمهورية .

 

خبير يكشف لـ"صدى البلد" الطرق الصحيحة لتعزيز التركيز والذاكرة خلال موسم الامتحانات
في فترة الامتحانات، يتجه الطلاب إلى السهر ليلاً، في إطار تكثيف ساعات المذاكرة والتحضير للامتحانات، ورغم أن هذا السلوك يبدو شائعًا، إلا أن الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، تحذر  من التأثيرات السلبية لهذه العادة على الصحة العامة والأداء الدراسي.

 

لجنة اختبارات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية
عقدت لجنة اختيار القيادات في جامعة بنها ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهى التجديد لوظائف : أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومدير عام العلاقات العلمية والثقافية ، ومدير عام المكتبات ، ومدير عام الحسابات والموازنة.

 

آثار القاهرة: الامتحانات تجري في أجواء هادئة ونلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية
أوضح الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، لجميع الفرق الدراسية بالكلية تشهد التزام وانضباط ، إنها تجري في أجواء هادئة.

 

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. تجهيز 5 آسرة عناية مركزة بمستشفى سوهاج الجامعي
صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بانه تم تجهيز ٥ آسرة عناية مركزة على أعلى مستوى بقسم النساء والتوليد، بالمستشفى الجامعي القديم، بتكلفة ٥ ملايين جنيه.

 

وزير التعليم العالي يهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد الميلاد
تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة والجامعات والمعاهد والهيئات والمراكز البحثية وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنين دوام الخير والبركة والسعادة لجميع أبناء وطننا الحبيب، وراجين من الله أن يحفظ مصر وشعبها وينعم عليها بالازدهار والرخاء.

 

كل ما تريد معرفته حول مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2023/2024
أطلق المجلس الأعلى للجامعات مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025؛ بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات صديقة للبيئة، وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المُستدامة.

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم المنشورة موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة الأخبار التعليمية المهمة مشروعات صحية بجامعة المنيا

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