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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يحذر الكونجرس من أزمة نفاد المساعدات في أوكرانيا

شالاندا يونج
شالاندا يونج

حذرت كبيرة مسؤولي الميزانية في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من  نفاد الوقت أمام أوكرانيا إذا لم تتلقى المساعدات الأمريكية في ظل حربها مع روسيا،وفق ماذكرت صحف أمريكية.

وخاطبت المسئولة المشرعين الأمريكيين بضرورة تجديد المساعدات لأوكرانيا.

وشددت شالاندا يونج مديرة مكتب الإدارة والميزانية، على أنه لا يوجد وسيلة لمساعدة أوكرانيا باستثناء موافقة الكونجرس على تمويل إضافي لمساعدة كييف في صد روسيا في الحرب التي مضى عليها الآن ما يقرب من عامين.

وقالت يونج يوم إنه في حين أن البنتاجون لديه بعض السلطة المحدودة لمساعدة كييف في ظل غياب التمويل الجديد من الكونجرس فإن ”هذا لن يؤدي إلى إدخال شرائح كبيرة من المعدات إلى أوكرانيا”.


وتتهم أوكرانيا روسيا بمهاجمتها بصواريخ كورية شمالية.

وأرسلت الولايات المتحدة حزمة أسلحة بقيمة 250 مليون دولار إلى أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، والتي يقول المسؤولون إنها على الأرجح الحزمة الأخيرة بسبب نقص التمويل.

كما قامت يونج بإيضاح حجم الضرر الواقع على أوكرانيا إذا لم تتلقى المساعدات الأمريكية الإضافية لأنه بصرف النظر عن قدراتها العسكرية فإن كييف قد تواجه مشكلات في دفع رواتب موظفيها المدنيين لضمان قدرة حكومتها على الاستمرار في العمل

كبيرة مسؤولي الميزانية شالاندا يونج

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