خبير اقتصادي: 2024 سيشهد تدفق مزيد من رؤوس الأموال في قطاع النقل البحري

قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي محلل أسواق المال، إن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكلفة الشحن الفوري، يرفع معدل المخاطرة في الاستثمار بقطاع اللوجيستيات والنقل البحري.



وأضاف عيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أرقام وأسواق" على فضائية أزهري، أن التوترات الجيوسياسية تكون مؤقتة وتأثيرها ضئيل لا يتعدى 10%، متوقعا أن يعود الاستقرار إلى الاستثمار في هذه القطاعات اللوجيستية.



وتابع: "لا خوف من الاستثمار في القطاع اللوجيستي والنقل البحري فالتأثير سيكون محدودا ولا خوف على الأموال المستثمرة بل بالعكس سنشاهد طفرة في هذا القطاع نتيجة الأعمال الجيدة التي حققتها الشركات في هذا القطاع من أرباح في 2023 والتي ستكون دافعا لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للاستثمار في هذا القطاع".



وتوقع محلل أسواق المال تدفق مزيد من رؤوس الأموال في قطاع النقل البحري في الربع الأول من العام الجاري 2024.