عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: 2024 سيشهد تدفق مزيد من رؤوس الأموال في قطاع النقل البحري

صدى البلد

قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي محلل أسواق المال، إن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكلفة الشحن الفوري، يرفع معدل المخاطرة في الاستثمار بقطاع اللوجيستيات والنقل البحري.


وأضاف عيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أرقام وأسواق" على فضائية أزهري، أن التوترات الجيوسياسية تكون مؤقتة وتأثيرها ضئيل لا يتعدى 10%، متوقعا أن يعود الاستقرار إلى الاستثمار في هذه القطاعات اللوجيستية.


وتابع: "لا خوف من الاستثمار في القطاع اللوجيستي والنقل البحري فالتأثير سيكون محدودا ولا خوف على الأموال المستثمرة بل بالعكس سنشاهد طفرة في هذا القطاع نتيجة الأعمال الجيدة التي حققتها الشركات في هذا القطاع من أرباح في 2023 والتي ستكون دافعا لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للاستثمار في هذا القطاع".


وتوقع محلل أسواق المال تدفق مزيد من رؤوس الأموال في قطاع النقل البحري في الربع الأول من العام الجاري 2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

ترشيحاتنا

ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ .. اعرف المواعيد

مراسل "القاهرة الإخبارية": بايدن استغل ذكرى اقتحام الكونجرس لتشويه صورة ترامب

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

الأوقاف: ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين في ثوب جديد خلال شهر رمضان

الجيش الأردني يكشف تفاصيل تصفية مهربي المخدرات في سوريا

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصفح الموبايل والكمبيوتر قبل النوم يعرضك للإصابة بأخطر الأمراض

نشرة المرأة والصحة| نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة.. وجمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن إنقاذ عماد الدين أديب

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول يوميا

احذر | ماذا يحدث للجسم عند ارتداء الجوارب أثناء النوم؟

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ