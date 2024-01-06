مراسل "القاهرة الإخبارية": بايدن استغل ذكرى اقتحام الكونجرس لتشويه صورة ترامب

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، استغل ذكرى مرور 3 سنوات على اقتحام الكونجرس لصالحه، وحذّر الأمريكيين من عودة ترامب، مجددًا للسلطة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث في هذا اليوم هو تمرد وأن ترامب مشارك فيما حدث، فيما رد الرئيس السابق دونالد ترامب، أن الرئيس بايدن، يحاول تشويه صورته أمام الشعب الأمريكي.

وأكد "جبر"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، استغل واقعة اقتحام الكونجرس، من أجل تسويق نفسه كمرشح للولايات المتحدة في الفترة المقبلة، وتذكير الشعب الأمريكي بما فعله الرئيس السابق ترامب.

وأشار "جبر"، أن المحكمة العليا هي الفاصلة بين الرئيس جو بايدن، ودونالد ترامب، حول الجدل الدائر بينهما فيما يخص الترشح في عدد من الولايات الأمريكية.