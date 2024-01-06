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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يتهم الجهاز الأمني الإسرائيلي ويرفض تحمل فشل عملية الرد على طوفان الأقصى

نتنياهو
نتنياهو

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن وزراء إسرائيليين، لم يتم الكشف عن أسمائهم، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومعه وزراء آخرون، يحاولون بناء خطاب يلقي باللوم على الجهاز الأمني، فيما يخص أحداث السابع من أكتوبر".

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الاتهامات تأتي "في ظل دعم وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في حكومة الطوارئ بيني غانتس للمؤسسة الأمنية ورفضهما تحميلها مسؤولية فشل السابع من أكتوبر، ما يعني أن استمرار حكومة الطوارئ أصبح في خطر كبير".

عزز من تلك الخلافات بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر، أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق حتى الآن أي هدف من أهدافه المعلنة حول الحرب في قطاع غزة، حيث يرى الوزراء الإسرائيليون الرافضون لنتنياهو أن قدرات "حماس" قائمة، وتؤدي وظائفها، مؤكدين أن نزع سلاحها سيحتاج إلى عدة أشهر، معترفين بأن غالبية الأنفاق في غزة لم تهدم بعد.

وأضافت الصحيفة إنه فيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين في غزة، فقد صرح المسؤولون الإسرائيليون بأن نصف الأسرى لا يزالون لدى حركة حماس، وسط عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على استعادة أي أسير من خلال العملية البرية في القطاع.

وفي وقت سابق، قال هرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، بأنه ينوي إجراء تحقيق مهني في إخفاقات أو فشل الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، لتحسين أداء الجيش في بلاده.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، عن هاليفي، أن التحقيق في إخفاقات الجيش في السابع من أكتوبر يجب أن يكون مهنيا من أجل الاستفادة في أي عمليات مقبلة. 

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