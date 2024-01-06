غضب واسع.. مسئول أمريكي يوقع علي قذائف الاحتلال قبل قصف لبنان وغزة

أثار نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مايك بنس، غضبا واسعا، خلال الساعات القليلة الماضية، على منصات التواصل الاجتماعي، عقب زيارته لموقع جنود الاحتلال الاسرائيلي، بالقرب من الحدود مع لبنان، وتوقيعه على إحدى القنابل، تعبيرا عن "دعم بلاده لتل أبيب في الحرب على غزة".

وأبرزت صحيفة يديعوت "أحرونوت" العبرية، الحدث، قائلة: "مايك بنس وقّع على قذائف مدفعية ستطلق نحو لبنان"، بعد أن "تبادل أطراف الحديث مع الجنود، بالقول: نقدر ما تفعلونه، لم أعد أتحدث نيابة عن الحكومة الأمريكية، ولكني أتحدث نيابة عن الشعب الأمريكي، نحن نقف إلى جانبكم وسنواصل ذلك".

وتفاعل رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مع الخبر، وكتبوا تعليقا علي الخبر: "هم يستمتعون بالقتل والدمار ثم يرسلون إلينا جراءهم يحدثوننا عن حقوق الإنسان".

وآخر كتب: "نائب الرئيس ترامب، مايك بنس يكتب على القذائف التي تُرسل لقصف الأطفال في غزة. هل هذه جزء من العادات ياترى ؟!".